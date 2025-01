Oasport.it - SailGP, Italia protagonista nel day-1 ad Auckland! Ruggero Tita in lizza per la finale

Va in archivio con un bilancio indubbiamente positivo per i colori azzurri la giornata d’apertura della seconda tappa stagionale del2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La squadrana, dopo un debutto complicato in quel di Dubai, ha evidenziato dei progressi importanti nelle acque died è già in lotta per accedere alladell’evento neozelandese.Le prime quattro regate di flotta si sono disputate in condizioni meteo abbastanza stabili, con vento tra i 17 ed i 22 km/h, e l’ha ben figurato raccogliendo due terzi e due settimi posti parziali., al timone del catamarano F50 azzurro sponsorizzato da Red Bull, sembra aver trovato maggiore confidenza e nella giornata conclusiva potrà giocarsi qualcosa di importante.