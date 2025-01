Ilrestodelcarlino.it - Sab Group Rubicone di scena ad Assisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sabchiuderà il girone d’andata del campionato di volley maschile di serie B, oggi, alle 17, ad. I gialloblù saranno ospiti della Sir Its Umbria Academy, reduce da un ko per 3-2 a Castelferretti, stesso risultato incassato dai romagnoli nell’ultimo turno contro San Marino. Le due formazioni, fino alla scorsa settimana al vertice del girone E, in compagnia di Osimo (vittoriosa contro Montorio), si trovano adesso a inseguire, entrambe a quota 28 punti dietro ai marchigiani primi con 30. Nel presentare la sfida, il coach delin Volley, Stefano Mascetti, spiega cosa ha compromesso la performance dei suoi ragazzi sabato scorso: "Più che un aspetto tecnico o fisico, nei momenti importanti non siamo riusciti a portare a casa il punto per poter poi vincere, perché nel quarto set abbiamo avuto le occasioni per poter chiudere i conti 3-1.