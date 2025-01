Romadailynews.it - Roma: controlli a Tor Vergata, Tor Bella Monaca e fermate Metro C, 9 spacciatori arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalita’ nei quartieri Tore Tore nelle borgate di Finocchio e Borghesiana, prestando particolare attenzione alledella linea C dellapolitana. Unitamente al personale dell’Asl6 sono stati anche effettuati diversialle attivita’ commerciali. Nell’ambito di questa mirata e complessa attivita’, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per incidere sulle situazioni di illegalita’ e degrado urbano, e’ stato possibile arrestare in flagranza di reato 9 persone, gravemente indiziate del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e segnalare alla locale Prefettura due soggetti per possesso di modiche quantita’ di sostanza stupefacente per uso personale, denunciare alla locale Procura della Repubblica due donne gravemente indiziate del reato di furto aggravato di energia elettrica, mediante allacci abusi alla rete elettrica.