Lanazione.it - Rischio di crolli interni. Chiusa Santa Maria Nera

Non c’è pace per la storica chiesa diCorteorlandini affacciata sull’omonima piazza a pochi passi da Palazzo Orsetti e conosciuta anche come. L’edificio religioso da ieri è infatti chiuso al pubblico perdi qualche crollo. Nel mirino dei vigili del fuoco che ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo, ci sarebbe la stabilità di un segmento di una volta all’interno della chiesa. Un elemento sospetto che dovrà essere valutato con più attenzione, ispezionandolo da vicino appena possibile. La chiesa diCorteorlandini era stata costretta alla chiusura già nel 2020, quando vennero rilevate delle inclinazioni sospette alla base di due colonne. Fu riaperta nel novembre 2021 e da allora ne viene costantemente monitorata la stabilità attraverso dei sensori.