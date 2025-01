Lanazione.it - «Prima della stazione alta velocità, treni puntuali». I pendolari tra disagi e vere priorità

Arezzo, 18 gennaio 2025 – E’ «Inutile pensare ad opere avveniristiche come la, quando ogni giorno siamo alle prese con guasti, problemi sulla linea e ritardi clamorosi dei». È la posizione del Comitatoaretini che per voce del suo referente Dimitri Abbado mette in luce tutte le clamorose problematiche che deve affrontare quotidianamente chi per studio o lavoro è costretto a spostarsi sui. Il Comitato era presente giovedì al doppio Consiglio Provinciale e Comunale di Arezzo aperto alla cittadinanza in merito alla localizzazionenuovaferroviaria Medioetruria. «Comenon siamo contrari allain maniera aprioristica – spiega il referente - ma la situazione è un totale disastro. Anche oggi (ieri) abbiamo viaggiato con mezz’ora di ritardo, succede tutti i giorni.