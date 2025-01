Mistermovie.it - Mister Movie | Silo: Aggiornamenti sulle Stagioni 3 e 4 del Thriller di Apple TV+

La seriedi fantascienza, ispirata ai romanzi di Hugh Howey e creata da Graham Yost, continua a catturare l’attenzione del pubblico suTV+. Dopo il successo della prima stagione, rilasciata a maggio 2023, e l’attesa per il finale della seconda stagione, il creatore ha recentemente condiviso novità entusiasmantiprossime.La Produzione delle3 e 4 È in CorsoDurante un’intervista con The Wrap, Graham Yost ha confermato che le riprese della terza stagione sono già in corso. La notizia ha sorpreso molti, considerando che la seconda stagione non è ancora completamente disponibile. Yost ha commentato: “Stiamo già girando”, mostrando la fiducia riposta inTV+ per il futuro della serie.Inoltre, Yost ha rivelato che la sceneggiatura della quarta stagione è già pronta e sarà girata dopo una pausa di tre mesi dalla post-produzione della terza stagione.