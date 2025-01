Mistermovie.it - Mister Movie | Il Reboot Narnia su Netflix dal regista di Barbie ha una Data di Uscita

L’attesissimodi Le Cronache didiretto da Greta Gerwig, reduce dal successo planetario di, ha finalmente unadiufficiale. Secondo le ultime indiscrezioni, il film sarà proiettato nei cinema IMAX a partire dal weekend del Ringraziamento del 2026, con un’esclusiva di due settimane. La pellicola arriverà successivamente in streaming sunel periodo natalizio, offrendo agli spettatori la possibilità di scegliere tra un’esperienza sul grande schermo e la comodità di casa.porta “Le Cronache di” al cinema IMAX nel 2026 con Greta Gerwig alla regiaclass="wp-block-heading">Questa scelta di distribuzione rappresenta un cambio significativo per, noto per le uscite limitate al cinema dei propri film. Con un investimento importante sul franchise, lo streamer sembra intenzionato a rendere questa produzione un evento epico, sfruttando appieno la tecnologia IMAX per valorizzare l’universo fantastico creato da C.