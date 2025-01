Thesocialpost.it - Maltempo in Sardegna: esondazioni e disagi nel Sassarese, allerta rossa su tutta la parte orientale dell’Isola

Nel, tra Gallura e Nuorese, due corsi d’acqua sono esondati a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito la. Il rio Rizzolu, in località Madonna di Otti nel territorio di Oschiri, e il rio Oronade, nel territorio di Alà dei Sardi, hanno superato gli argini, portando alla chiusura di un tratto della statale 389 tra Alà dei Sardi e Buddusò. Il traffico è stato deviato sulla provinciale 10.Nonostante l’emergenza, al momento non si segnalano feriti o gravialla circolazione.via, l’rimane alta: le forti piogge torrenziali, accompagnate da raffiche di vento superiori ai 100 km/h, hanno abbattuto alberi e pali della luce, causando interruzioni di corrente in diverse zone della.Piogge record e allarme digheSecondo il Sistema Informativo di Protezione Civile della, nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 230 mm di pioggia nel bacino del Flumendosa, a Genna Silana (Urzulei, Ogliastra).