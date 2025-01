Pronosticipremium.com - La Juventus vola, è 2-0 al Milan: gioia Thiago Motta

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 21° giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Il sabato calcistico ci ha regalato un vero e proprio big match alle ore 18:00, fondamentale per quanto concerne la parte alta della classifica. Ad affrontarsi alle ore 18:00, in quel dell’Allianz Stadium, sono state. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa, in una partita da subito vivace e ricca di spettacolo, rispetto agli ultimi precedenti tra campionato e coppa.Primo tempo equilibrato, con le due compagini che cercano spesso e volentieri di colpire in contropiede. Attente, però, le due difese, che non lasciano margine di errore. La gara, però, si sblocca nella ripresa, con Samuel Mbangula che porta in avanti la Vecchia Signora al 59?, anche grazie alla deviazione di Emerson Royal che spiazza Mike Maignan.