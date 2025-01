Ilgiorno.it - Jennifer, il video della tragedia: "L’auto a zig zag, poi lo schianto". Per la Procura è omicidio stradale

ABBADIA LARIANA (Lecco)I capelli neri e lunghi, i grandi occhi castani, il piercing al naso e uno al labbro superiore, la posa da giovane donna. Jenny voleva sembrare più grande, ma aveva solo 13 anni. Ne avrebbe compiuti 14 ad aprile, ma non li festeggerà mai: è morta l’altro pomeriggio, dopo sette giorni di coma irreversibile in cui era precipitata dopo un incidenteall’alba di venerdì scorso. E poco prima i suoi amici hanno ripreso la corsa dele messo le immagini su TikTok. "Una prematura scomparsa", riescono solo a dire la mamma, il papà, che però aveva perso la potestà genitoriale, e gli era stata revocata la genitorialità, insieme ai suoi amici. "Ringraziamo quanti ci sono vicini e parteciperanno al suo funerale", aggiungono. L’addio a Jenny è fissato per oggi, nel pomeriggio, alle 15.