Calcio Serie D / Vigor Senigallia, stavolta servono i 3 punti

Mancano davvero da troppo tempo e con l’Isernia è uno scontro diretto per allontanare la zona play-out: si gioca domenica 19 gennaio alle ore 15 al Bianchelli, – 18 Gennaio 2025 – Ventesima giornata inD girone F con lachenon può davvero sbagliare.Con una situazione di classifica al momento non grave ma che certo è più complicata di qualche settimana fa, i rossoblù, prima di due durissime trasferte consecutive, ospitano l’Isernia alle ore 15 di domenica 19 gennaio.L’Isernia dopo essere partita bene è andata in crisi e nonostante una rivoluzione sul mercato con 18è in piena zona play-out, reduce da sei sconfitte consecutive.La squadra molisana ci crede tanto che la società ha espresso in settimana la volontà di fare arrivare nuovi ulteriori giocatori invitando i giocatori attuali a crederci perché la società vuole fermamente la salvezza.