Oasport.it - Atletica, Doualla sconfinata. Valensin superba sui 400, Randazzo si trasforma in sprinter, Sito convince

Leggi su Oasport.it

Il Memorial Giovannini ha regalato alcune prestazioni decisamente interessanti, in memoria del compianto Alessio, giornalista di Fidal a cui questo evento è dedicato. La tappa del World Indoor Tour (livello Challenger del massimo circuito internazionale itinerante dileggera), andata in scena al PalaCasali di Ancona, è stata illuminata da Kelly, 15enne che ha siglato il record europeo under 18 sui 60 metri con un perentorio 7.23 (un centesimo meglio rispetto a quanto l’olandese N’Ketia Seedo fece nel 2020).La lombarda ha migliorato di quattro centesimi il proprio personale (nonché primato nazionale under 18 e under 20), fermandosi a cinque centesimi dal record del mondo per minorenni e diventando anche la quarta italiana in termini assoluti: il minimo per gli Europei Indoor è lontano soltanto tre centesimi.