Ilfattoquotidiano.it - “A casa non c’è più il minestrone 5 volte alla settimana, l’Italia ha un livello record di sovrappeso e obesità”: l’allarme del professor Valter Longo

, il ricercatore famoso per gli studi sulla longevità intende rivolgersi prima di tutto ai piccoli, con il libro La Nutrizione inizia da bambini (a cura della Fondazione, pubblicato da Electa Mondadori), che propone loro l’ABC della nutrizione con parole semplici e immagini da colorare, ed è completato da una guida per genitori ed educatori. Ne emerge un gradevole e sano mix tra dieta per la longevità e mediterranea, ma anche uno stile di vita sano in generale, da integrare nella quotidianità per tutta la famiglia.Correzioni indispensabili“è arrivata ad unper, sia ainfantile sia negli adulti”, denuncia. Secondo i dati Istat relativi al 2023 e resi noti a novembre, sono 6 milioni i connazionali obesi, con un aumento del 38% rispetto al 2003.