Lanazione.it - Vita lenta e vino buono. Ecco il libro dedicato a un “paese che non esiste”

Firenze, 17 gennaio 2025 – San Giovanni delle Contee è undi confine. Si trova tra Toscana e Lazio e l’Umbria non è lontana. Siamo ai margini del Comune di Sorano, che è ai margini della provincia di Grosseto, che è ai margini della Toscana. 150 abitanti e un destino di abbandono simile a quello di tanti altri paesi simili, piccoli, isolati, con scarsi collegamenti e ancor meno servizi, compresi quelli essenziali come scuole e ospedali, abbandonati, in fondo, anche dalla politica di chi cerca voti. Ma San Giovanni delle Contee, a differenza di tanti altri, ha trovato chi ha deciso di raccontarlo e farlo attraverso unche è una piccola gemma. “Questonon” è il titolo del volume fatto di foto, illustrazioni e parole realizzato da un team di cinque creativi fiorentini innamorati di San Giovanni delle Contee: Costanza Ciattini (art director), Claudia Paladini (photo editor), Claudia Bessi (illustratrice), Lorenzo Ferroni (fotografo) e Tommaso Ciuffoletti (scrittore e originario di San Giovanni delle Contee).