Lanazione.it - Una tonnellata di rifiuti su un autocarro senza autorizzazione per trasportarli

La Spezia, 17 gennaio 2025 – Un altroche trasportaessere autorizzato finisce nella rete della polizia locale spezzina. Nel pomeriggio di ieri, durante gli specifici servizi organizzati dal Comando per il monitoraggio dei conferimenti nelle isole ecologiche comunali, una pattuglia di zona nel quartiere di Fabiano ha notato unin sosta in via della Scresa, nei pressi del quale si trovavano alcune persone intente a caricare sul cassone posteriore un ingente quantitativo di. Gli agenti grazie al supporto di personale del Nucleo Decoro e ad una pattuglia di motociclisti prontamente intervenuta, sono riusciti ad intercettare l', nel frattempo ripartito, nei pressi di via delle Cave. Sul veicolo erano presentiindifferenziati prodotti nel corso dell'attività di sgombero di un appartamento poco distante, per un peso totale di circa una