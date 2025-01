Ilrestodelcarlino.it - Una giornata per Gianluca Vialli. Ricordi, solidarietà e impegno

I compagni che alzarono il primo scudetto blucerchiato come Pagliuca e Mannini. Torricelli e Padovano, rigoristi nell’ultima Coppa dei Campioni juventina o ancora gli Azzurri che con lui condivisero tante gioie; poi Carlton Myers e tanti altri sportivi: domani saranno ‘Tutti uniti per’. A Rimini andrà in scena unadi celebrazioni per il bomber di Cremona, venuto a mancare due anni fa a causa di un cancro al pancreas. Un appuntamento per ricordare un campione e soprattutto un grande uomo attraverso aneddoti,speciali e una raccolta fondi in favore di ‘Oltre la ricerca’, associazione che si occupa proprio di sensibilizzare sul tumore al pancreas. In occasione dell’evento verranno vendute maglie celebrative sulla piattaforma trustmeup. "dava la forza di reagire a chiunque gli fosse vicino – racconta Ivano Bonetti, compagno di squadra dinella Sampdoria, dal ’90 al ’92 –.