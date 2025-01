Panorama.it - Troppi errori dell'IA, Apple sospende il riepilogo delle news

Sos IA. Sembra un gioco di sigle, in realtà è un grido d’allarme perché l’intelligenza artificiale non è come appare. Anzi meglio, non è una gallina dalle uova d’oro come qualcuno vuole raccontare. Lo sarà, sicuramente, e lo è già in parte per l’impatto che la tecnologia avrà sul futuro a medio e lungo termine, quanto alle capacità di mutare processi e attività, sia in chiave aziendale, sia per privati cittadini. Nell’attesa che il futuro si compia, però, la fase di transizione è come una lunga e sottile corda su cui è difficilissimo mantenere l’equilibrio. Le cadute sono quindi naturali, ma il punto è chee limiti sono talmente tanti da generare un tonfo forte e ripetitivo. L’ultima dimostrazione arriva daIntelligence, costretta are la funzione die notifiche per le, ancora in versione beta per gli sviluppatori, poiché troppe volte l’IA ha riportato riassunti errati, diffondendo ‘allucinazioni’ che in precedenza hanno colpito tutti gli altri software IA.