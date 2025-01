Spazionapoli.it - Tifosi azzurri da impazzire: cosa succederà in Napoli-Juve

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime – Arriva una notizia super a poco più di una settimana dal big match tra glie lantus:da pelle d’oca, al fianco dei propri beniamini.Contro l’Atalanta, ilcalcio cercherà di imporre un altro segnale a tutta la Serie A: le attenzioni di queste ultimissime ore sono certamente anche per il mercato, considerando l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che quanto prima sarà ufficializzato dal Paris Saint Germain dopo il commovente saluto dei giorni scorsi. In attesa di segnali dal mercato, con ie lo stesso Antonio Conte che si aspetta novità in merito a chi andrà a sostituire l’ormai ex numero 77 azzurro, la tensione deve tornare massima anche per le faccende riguardanti il campo.Il match contro i ner(in programma per sabato, ndr) è in programma ancor prima di uno dei match più attesi dell’anno, ossia lo scontro diretto con lantus allo stadio Diego Armando Maradona.