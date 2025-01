Secoloditalia.it - Terragni è la nuova Garante dell’Infanzia: femminista contro l’utero in affitto. E parte il plotone d’esecuzione

Tuonal’obbrobrio delin, nega l’esistenza di bambini trans, ma non è un esponente di Pro vita.fino al midollo, radicale doc, firma ‘insospettabile’ del Corriere della Sera e del Foglio, Marinaè il nuovoper l’Infanzia e l’Adolescenza. La giornalista milanese è stata nominata dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, come successore dell’ex presidente del Tribunale per i minori di Trieste, Carla Garlatti. Le sue posizioni sul campo della tutela dei minori e sul gender sono ben note e non lasciano spazio ad ambiguità.Marinanuovoper l’Infanzia e l’Adolescenzadella differenza, ora vicina al gruppo Radfem e amica della ministra Eugenia Roccella, si è distinta per campagnela gestazione per altri (prese posizionela pugile olimpica Imane Khelif).