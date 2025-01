.com - Tarek Atoui: Improvisation in 10 Days. Pirelli HangarBicocca

Dal 6 febbraio 2025 al 20 luglio 2025presenta “in 10”, la prima mostra personale in Italia di, artista e compositore elettroacustico che utilizza il medium del suono per innescare nel pubblico reazioni fisiche e intellettuali e sollecitare attività di percezione, esperienza e conoscenza. Attraverso installazioni, ambienti acustici complessi e performance collaborative,è promotore di sperimentazioni capaci di ampliare il concetto di ascolto e porta avanti una costante ricerca artistica che trae origine da differenti contesti geografici, storici e sociali.Conosciuto per il suo distintivo approccio alla musica,(Beirut, Libano, 1980; vive e lavora a Parigi) indaga le proprietà acustiche e le modalità con cui elementi quali acqua, aria, pietra e bronzo, assorbono il suono e lo restituiscono con sfumature inattese.