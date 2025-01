Sport.quotidiano.net - Si parte con due trasferte . Prima partita a Tenerife

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cinture allacciate e zaino in spalla, la Pallacanestro Reggiana prosegue il viaggio nelle coppe europee. Dopo aver staccato il pass per il ‘Round 16’ con il successo su Bonn, adesso è tempo di pianificare i prossimi appuntamenti della ‘Basketball Champions League’. La squadra di Pfriftis è stata inserita nel girone K assieme a Manresa,e alla vincente della sfida tra i turchi del Petkimspor (Smirne) e gli israeliani dell’Hapoel Holon (la ‘bella’ tra i due team è in programma martedì). In questo raggruppamento all’italiana, con sei partite in totale tra andata e ritorno, le prime due si qualificheranno per i playoff, mentre le altre saranno eliminate. La Unahotels (in foto Kenneth Faried) inizierà con dueconsecutive: lamartedì 28 gennaio alle 21 al ‘Santiago Martin Sports Pavillon’ e la seconda martedì 4 febbraio in casa del Petkimspor o dell’Hapoel Holon che – per i noti problemi relativi al conflitto - gioca le sue partite interne alla ‘Savaria Arena’ di Szombathely (Ungheria) dove i biancorossi sono già stati per la sfida al ‘Falco’.