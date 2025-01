Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, tariffe a confronto. A Ravenna linea soft: più conferimenti all’anno

La tariffa puntuale è bella perché è varia. Se a Modena per esempio c’è chi è in ambasce per i numeri "virtuali" contenuti nella tabella figlia di nessuno distribuita alle famiglie, a, che pure ha appena introdotto la novità, si tira un sospiro di sollievo visto che i limiti di conferimento deisono molto alti: praticamente il doppio di Modena. Per semplificare: se a Modena una famiglia di tre persone dovrà regolarsi grossomodo su un conferimento di indifferenziata ogni 15 giorni, a, dove il gestore è sempre Hera, saranno più o meno uno ogni dieci. In generale comunque ogni Comune ha un tetto massimo differente dall’altro. A Carpi per esempio i limiti sono più bassi che a Modena, ma la quantità di litri conferibili per volta è superiore, a Cesena le regole sono ancora più stringenti.