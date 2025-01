Lanazione.it - Raccontare il conflitto. Dalla Versilia al Libano

Leggi su Lanazione.it

ilnel territorio libenese e palestinese, documentando la devastazione delle bombe e ascoltando le voci della popolazione. Il 23 gennaio una troupe di giornalisti indipendenti, guidata da Samuele Soddu (classe 2000), composta da un fotografo e un cameraman e una traduttrice, partirà da Viareggio, poi con un volo da Roma, verso Beirut. L’obiettivo "È realizzare un reportage – spiega Soddu – per raccogliere immagini, interviste, umori, tragedie umane in territori devastatiguerra scoppiata il 7 ottobre 2023". E per sostenere questo progetto di informazione è stato organizzato un apericena di autofinanziamento che si terrà sabato, alle 18, al Cro Darsene di via Coppino. "Dal 24 al 26 gennaio – spiega ancora Soddu – attraverseremo il Sud del, documentando cosa è accaduto nelle zone colpite dai raid Israeliani".