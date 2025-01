Puntomagazine.it - Professoressa di sostegno accusata di abusi: la difesa e la reazione della comunità

Leggi su Puntomagazine.it

Un caso controverso che solleva interrogativi sulla tutela degli studenti e il ruolo degli educatoriLaditrentottenne, arrestata con l’accusa disessuali su sette alunni di una scuola media di Castellammare di Stabia, ha difeso strenuamente la propria innocenza durante l’interrogatorio di garanzia. Davanti al giudice per le indagini preliminari, Luisa Crasta, la docente ha negato con fermezza tutte le accuse e ha affermato di avere la “coscienza pulita”.L’interrogatorio, durato tre ore, ha affrontato dettagli cruciali riguardanti i presuntiche sarebbero avvenuti in una stanza appartata dell’istituto, nota come la ‘saletta’. La docente, assistita dall’avvocato Francesco Cappiello, ha chiarito che le conversazioni emerse dalle chat sui cellulari degli studenti e suoi non rappresentano il contesto reale dei fatti.