Inter-news.it - Perez, rilancio Newell’s: si attende risposta Inter! Poi punto su 3 – CdS

Leggi su Inter-news.it

Ieri il presidente delOld Boys, prima di prendere l’aereo per l’Argentina, ha rilanciato una controproposta all’per. Ora sta ai nerazzurri decidere. Su altri tre situazione in divenire.– Tomassi avvicina all’, ma manca ancora la fumata bianca. Il talento argentino, centrocampista centrale del 2005, potrebbe diventare presto un giocatore nerazzurro. Ma prima della partenza verso l’Argentina, nella giornata di ieri, il presidente delOld Boys, proprietario del cartellino del ragazzo, ha rilanciato una controproposta al clubista: ossia 8 milioni di euro. Praticamente, gli argentini vorrebbero che l’alzasse un po’ la parte fissa, abbassando magari quella legata ai bonus. Ora sta all’decidere se accettare o meno. Come sottolinea il Corriere dello Sport, si tratta di un investimento perfettamente in linea con le direttive promosse da Oaktree.