Pedullà | Garnacho-Napoli pronta nuova offerta | i dettagli e la strategia di ADL

: “: ie ladi ADL”">Il giornalista di Sportitalia svela i piani del club azzurro per l’erede di Kvaratskhelia: pronti 50 milioni più bonus per il talento del Manchester United.Ilaccelera per Alejandro. Secondo quanto rivelato da Alfredodurante la trasmissione Speciale Calciomercato su SportItalia, il club azzurro è pronto ad alzare l’per il talento del Manchester United.“Ilaveva già offerto 45 milioni per. Ora arrivano conferme dall’Inghilterra che la società aumenterà la proposta a 50 milioni più bonus”, ha dichiarato il giornalista, sottolineando come la trattativa sia aperta nonostante le difficoltà.L’argentino sarebbe la prima scelta di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia.