Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Pamela Mastropietro. Nuovo round in Cassazione. La mamma: "Una pugnalata"

"Non è stato Oseghale a dare l’eroina ae lui non l’ha violentata: non può essere condannato all’ergastolo". Questo ha ribadito ieri l’avvocato Simone Matraxia davanti alla Corte di, dove si è discusso il ricorso straordinario per la modifica della sentenza definitiva all’ergastolo emessa a carico del 36enne nigeriano. "Una doppiaper me, che avevo anche chiesto a Oseghale di incontrarci", ha commentato amareggiata Alessandra Verni, ladella 18enne romana uccisa il 30 gennaio 2018. Sul caso ci sono state una sentenza di primo grado, una di appello, una inche ha rinviato gli atti in appello, e infine a gennaio 2023 l’ultima della, all’ergastolo. Secondo la ricostruzione passata in giudicato, il 29 gennaio, affetta da un disturbo di personalità borderline e tossicodipendente, si allontanò dalla Pars di Corridonia.