Novak Djokovic contiene Tomas Machac senza patemi ed è agli ottavi degli Australian Open

si qualifica per glidi finale2025. Molto meno combattuta del previsto la sfida di terzo turno conil ceco, sconfitto per 6-1 6-4 6-4 sotto gli occhi soddisfatti di Andy Murray, ormai versione coach del serbo. Per il 10 volte vincitore ora c’è ancora Cechia dall’altra parte della rete, dato che Jiri Lehecka ha regolatonessun problema il francese Benjamin Bonzi.Primo game subito complesso per, che deve ricorrere ai vantaggi, ma va molto peggio a, che elargisce al serbo tre palle break. Il ceco le annulla tutte, ma è la terza la più importante, sulla seconda e con controsmorzata incrociata sul tentativo dell’ex numero 1. Il break alla fine arriva, e a 30, nel game successivo, e pur se dello spettacolo viene regalato dai due in campo èche si mostra più solido e capace di colpire sul servizio del ceco, che riesce a leggere bene con tutte le conseguenze del caso.