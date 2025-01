Ilgiorno.it - "Noi ci siamo rivolti a 13 strutture. Nessuno ha aperto la porta a Pietro"

Quello che sta accadendo ae alla sua famiglia è un esempio eloquente di quanto sia rilevante e sottovalutato il problema delle liste d’attesa nella disabilità.è nello spettro autistico e vive in una comunità psichiatrica in provincia di Como, sebbene sia noto che l’autismo non è una malattia mentale. Non bastasse,è cresciuto in comunità, ci vive da 13 anni: quando vi è entrato aveva 17 anni, ora va per i 30. Sei anni fa, però, il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asst Lariana ha fatto sapere che la comunità psichiatrica non è il posto migliore per lui. Quasi mai lo è per una persona nello spettro autistico. "Dal Dipartimento ci hanno detto che la struttura in cui ancora oggi si trova nostro figlio non è in grado di riabilitarlo – ha raccontato Assunta Aiello, la madre, a Il Giorno –.