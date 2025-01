Sport.quotidiano.net - L’uomo in più: il terzino svedese ha faticato molto prima di sbocciare. Ora Italiano se lo gode. Holm è arrivato con il freddo. Dai musi lunghi al gol di San Siro

Chi frequenta le segrete stanze di Casteldebole giura che è raro trovare un ‘mattacchione’ incline alle burle di spogliatoio come Emil. Più unico che raro se il soggetto in questione ha i natali in Svezia, e precisamente a Goteborg, forgiato alla scuola dell’Ifk, il club che negli anni ‘90 fu il trampolino di lancio verso il calcio(e i colori rossoblù) di due svedesi illustri come Kennet Andeon e Klas Ingesson. Emil insomma se la ride. Specie adesso che a Casteldebole ha cambiato status, passando da oggetto più o meno misterioso a titolare fisso della fascia destra, cosa che è avvenuta nell’ultimo mese e mezzo, quando con la continuità di impiego èanche l’atteso suo primo gol. E che gol: il sigillo del 2-2 nella tana dell’Inter.è a tutti gli effetti lovenuto ‘col’, ovvero a partire da dicembre, quandoha cominciato a incollargli una maglia da titolare dietro l’altra, polverizzando la concorrenza di De Silvestri e, cosa fino a due mesi fa impensabile, perfino quella del fu inamovibile Posch.