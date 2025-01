Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Cortina 2025 in DIRETTA: Goggia in testa con margine! Seconda Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.26: Bene l’austriaca Ortlieb in alto, poi perde progressivamente ed è comunque quinta a 1”35 da11.23: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:1Sofia ITA 1:34.632Federica ITA +0.683 GUT-BEHRAMI Lara SUI +0.694 PUCHNER Mirjam AUT +1.335 STUHEC Ilka SLO +1.466 LEDECKA Ester CZE +1.477 RAEDLER Ariane AUT +1.658 GAUCHE Laura FRA +1.749 CURTONI Elena ITA +1.7910 LIE Kajsa Vickhoff NOR +1.8311 VENIER Stephanie AUT +1.9712 SUTER Corinne SUI +2.1913 HUETTER Cornelia AUT +2.2314 BASSINO Marta ITA +2.3115 PIROVANO Laura ITA +2.3412.21: Anche Bassino incontra qualche problema in più rispetto a ieri soprattutto nella parte finale ed è 14ma a 2”31 da11.20: Qualche difficoltà per Elena Curtoni nellaparte di