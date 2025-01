Metropolitanmagazine.it - Jovanotti al No Borders Music Festival per un concerto riservato ai ciclisti

Sin dagli esordi,ha sempre saputo come sorprendere i suoi fan con iniziative sempre nuove e originali; basti pensare ai celebri Jova Beach Party di qualche anno fa. Questa volta, però, potrebbe aver superato se stesso. Il 26 luglio 2025, infatti, Lorenzo Cherubini sarà il protagonista assoluto di un evento legato al No, a chiusura del suo tour PalaJova 2025. La manifestazione celebrerà il suo trentesimo anniversario ai Laghi di Fusine, Tarvisio (Udine); punta di diamante, il Bike Concert del cantante,esclusivamente a cinquemila.Proprio così; per vedere e ascoltare il proprio beniamino, gli spettatori dovranno pedalare. Si potrà accedere all’area soltanto in bici, attraverso uno degli itinerari predisposti dall’organizzazione del