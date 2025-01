Sport.periodicodaily.com - Inter vs Empoli: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri non possono steccare nuovamente se vogliono rimanere aggrappati al vertice, mentre i toscani sperano di uscire dalla crisi.vssi giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl passo falso contro il Bologna nel recupero di campionato ha lasciato i nerazzurri a tre punti dal Napoli capolista, ma con ancora una partita da recuperare. Chiaro che adesso la squadra di Inzaghi ha esaurito i bonus, soprattutto quelli casalinghi, ed ora non può più fallire.I toscani mancano l’appuntamento con la vittoria da ben cinque gare e, dopo l’ultima sconfitta subita a Lecce, devono assolutamente invertire la rotta.