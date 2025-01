I genitori che lasciano sola una bimba di sei anni per sciare a Monte Elmo

Leggi su Open.online

Una bambina di soli sei, di origine slovacca, è stata lasciatadaiper quasi due ore, mentre sciavano sulle piste di, a Sesto Pusteria. «Il caso non deve essere sottovalutato», afferma il comandante della stazione Carabinieri di Sesto maresciallo maggiore Gandellino Bucci. Idella bambina sono stati segnalati dai carabinieri all’autorità giudiziaria. La bambina è stata notata nei pressi di un rifugio, completamente. I, in vacanza nella nota località sciistica, avrebbero deciso di abbandonarla temporaneamente in un’area pubblica. Ritenendo che fosse sicuro lasciarlaper il tempo necessario a percorrere svariate discese sulle piste lungo tutto il comprensorio sciistico.Quando sono tornati a prenderla, quasi due ore dopo, hanno trovato ad aspettarli i militari, impiegati nei quotidiani servizi di vigilanza sulle piste.