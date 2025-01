Lookdavip.tgcom24.it - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in pendant per la nascita di Kian

E’ nato Pistacchio! Gioia infinita per, che il 10 gennaio sono diventati genitori di. L’influencer, solitamente molto attiva, era sparita da Instagram già da qualche giorno, iniziando anche a far preoccupare il follower. Nel primo pomeriggio del 16 gennaio è arrivata invece la lieta novella, ovviamente a mezzo social, con il primo scatto di famiglia. L’annuncio più dolceLo scatto a tre“, 10 gennaio 2025” hanno scrittoin un post congiunto su Instagram. Lo scatto scelto per il più dolce degli annunci è bellissimo: mamma e papà, seduti sul divano di casa, stringono il loro piccolo tra le braccia.è radiosa, con il make-up appena accennato,è protettivo nei confronti della compagna e del neonato: la felicità di questa nuova famiglia è incontenibile.