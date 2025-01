Secoloditalia.it - Essenza – Terracina

Via Cavour, 38 – 04019Telefono: 0773/369762Sito Internet: www..coTipologia: ricercataPrezzi: menù degustazione a scelta dello chef: 70/90/120€, piatti di carne e pesce 35€, paste 30€, dolci 15€Chiusura: MercoledìOFFERTALa cucina di Simone Nardoni non smette di stupire, anzi quest’anno ci è sembrato aver raggiunto una maggiore maturità. Tecnica, padronanza della materia prima, spunto creativo, attenzione all’aspetto estetico dei piatti concorrono a produrre un’esperienza culinaria di grande piacevolezza. Trattasi di una proposta fuori dagli schemi canonici, la carta non presenta la tradizionale suddivisione in antipasti, primi e secondi, ma è composta da pesci, carni, paste, che possono popolare la tavola in ordine libero per favorire la costruzione di una personale esperienza gastronomica.