Dalle ceneri… – X-Men X-Force

Nuovo inizio per i mutanti di casa Marvel, dopo la fine della cosiddetta Era Krakoana. Un lungo ciclo narrativo partito con le due miniserie House of X e Powers of X nel 2019 e conclusosi qualche mese fa sotto il nome di Fall of X, che ha segnato la caduta dei mutanti e l’abbandono di una fase della loro vita in cui sembrava che potessero trovare finalmente la pace a Krakoa. In realtà, le cose non sono andate come ipotizzato inizialmente, sia per i personaggi che per Jonathan Hickman, primo ideatore di questo rilancio, che ha poi lasciato in corso d’opera le redini ad altri autori. A ogni modo, l’idea di partenza era innovativa e interessante e ha portato a tante belle storie, allontanandosi anche dai soliti stilemi legati ai mutanti, quindi ripartire non era facile.ceneri. (From the Ashes) è il nome dato al rilancio appena iniziato, che, al momento, si comporrà di alcune serie regolari e miniserie, che Panini Comics sta iniziando a proporre in spillato.