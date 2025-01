Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO, SECONDA PUNTATA: TANTI OSPITI ACCOLTI DA NEK E BIANCA GUACCERO

al”, lo show nato da un’idea di Carlo Conti, torna con una nuovavenerdì 17 gennaio alle 21.30 su Rai1 con la conduzione di Nek e.Un viaggio nel mondo degli artisti dicon le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività. L’edizione di quest’anno prevede numeri d’apertura che danno il via ad ogni, coinvolgendo i conduttori, l’orchestra e il corpo di ballo.GLIAncora più protagonisti i “passanti impor”: questa settimana sarannoGabriele Cirilli, Massimiliano Gallo e Valentina Persia, che saranno parte integrante dello show e interagiranno con gli artisti.Anche questaserata sarà una grande festa, con gli interventi musicali di artisti come Gigi D’Alessio e Malika Ayane che compariranno a sorpresa per duettare e regalare un sogno ai talenti in gara.