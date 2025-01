Inter-news.it - Conceicao: «A febbraio gare decisive! Supercoppa, rispetto ma…»

ha parlato delle partite che il Milan dovrà affrontare nelle prossime partite. A, il 2, ci sarà il derby con l’Inter.OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE – In conferenza stampa, Sergioha parlato alla vigilia della partita tra Juventus e Milan. Il suo pensiero sulle prossime partite dei rossoneri e al contempo è ritornato sulla finale diitaliana vinta contro l’Inter per 3-2: «In questo mese e nei primi mesi digiochiamo partitesia per la Champions League che per il campionato e la Coppa Italia. Dobbiamo lavorare bene per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Ogni partita e ogni vittoria ci dà il sapore buono, ma non possiamo fermarci. Abbiamo vinto un titolo 4 anni fa e la, con tutto ilper la, ma dobbiamo giocare ogni partita è pensare che è una finale per noi».