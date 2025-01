Romadailynews.it - Cina: scoperto importante giacimento di uranio a nord-ovest

Leggi su Romadailynews.it

Lahaundinella sua regione-occidentale, incrementando in modo significativo le sue relative risorse. Il China Geological Survey, sotto il controllo del ministero delle Risorse Naturali, oggi ha annunciato che sono stati compiuti importanti passi avanti nell’esplorazione dell’nell’area di Jingchuan, nel bacino di Ordos. La scoperta costituisce il primo ritrovamento al mondo di undidi dimensioni ultra-grandi in una regione dominata da arenaria eolica. Tali forme geologiche, oltre alla copertura di 200.000 chilometri quadrati del bacino di Ordos, sono presenti anche in altre aree petrolifere della, come i bacini di Tarim, Junggar e Songliao. Gli esperti ritengono che la scoperta delaprira’ nuove possibilita’ per l’esplorazione dell’ine contribuira’ a garantire la sicurezza delle risorse diper il Paese.