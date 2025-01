Oasport.it - Biathlon, la Francia domina la staffetta maschile di Ruhpolding. Italia, fallosa al tiro, 18ma

Brutta prestazione dell’nella4×7.5 kmdisputata a, in Germania, e valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di: il quartetto azzurro composto da Elia Zeni, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel chiude 18° nella gara vinta dalladavanti alla Svezia ed ai padroni di casa tedeschi.Dominio incontrastato delladi Emilien e Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet ed Emilien Jacquelin, autrice di una delle migliori prestazioni alcon sole 6 ricariche utilizzate, prima in 1:08’45?4, che vince in solitaria davanti alla Svezia di Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, che ricarica 10 colpi e chiude seconda a 38?4.Gradino più basso del podio per i padroni di casa della Germania, con Justus Strelow, Danilo Riethmueller, Johannes Kuehn e Philipp Nawrath, i quali non vanno mai in penalità ma ricaricano più di tutti, ben 14 volte, centrando comunque il terzo posto a 58?8.