Anteprima24.it - Biancolino: “Serve una vittoria contro un avversario rognoso”

Tempo di lettura: 2 minuti“una prova matura, importante, per far sì che i due pareggi diventino importanti.unadavanti al nostro pubblico, anche perché è la prima in casa dell’anno nuovo.unaunfastidioso”. Parla così Raffaelealla vigilia della sfida internala Cavese. “È una squadra che non ha mai preso gol su calcio d’angolo e punizione – sottolinea– Squadra rognosa, che fa della forza del gruppo e dei giovani il proprio risultato. Viene da due risultati importanti, un pareggio a Crotone e una. Dobbiamo fare una gara importante per prendere i tre punti, perché ad oggi conta quello, per rimanere sempre in scia a quelli che stanno davanti a noi”.E sui singoli,fa il punto: “D’Ausilio non sta bene, ha dei problemi, ha dei fastidi ai flessori, un po’ in generale.