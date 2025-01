Benedizione delle auto e bancarelle, Bergamo celebra Sant’Antonio Abate

Leggi su Bergamonews.it

. Il 17 gennaio asitra, biligòcc,macchine e degli animali. Un appuntamento molto caro ai cittadini bergamaschi, che ogni anno ricordano il santo con usanze che si collegano alle origini del suo culto.Come da tradizione il centro città si anima condi vario tipo, tra le quali svettano quelle con i “biligòcc”, le folcloriche castagne essiccate e poi affumicate sui “secadùr” di legno e infine raccolte in lunghi fili che attirano i più golosi.Un’altra importante usanza è quella dellamobili, che affonda le sue radici nella tradizione delladei mezzi agricoli, dei qualiera considerato protettore. Questa mattina la chiesa dei Santi Marco e Maria, comunemente conosciuta come Chiesa di Santa Rita, ha tenuto fede a questa consuetudine benedicendo i veicoli che percorrevano via Locatelli.