A che ora Paolini-Svitolina, Australian Open 2025: dove vederla in tv e streaming

Domani, sabato 18 gennaio, assisteremo al confronto tra Jasmineed Elina, valido per il terzo turno degli. Sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne, la toscana (n.4 del mondo) se la vedrà contro l’ucraina (n.28 del seeding). Non sarà un incontro semplice per la ragazza allenata da Renzo Furlan.LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GIRON DALLE 9.00LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LA DIRETTA LIVE DIDALLE 9.00LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.00è una giocatrice di una grande esperienza e capace in passato di fare bene come costanza di rendimento nei vari Slam. L’azzurra dovrà mettere in atto il suo tennis al 100%, puntando soprattutto a fare la differenza dal lato del dritto.