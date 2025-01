Ilgiorno.it - A Bareggio daini e cervi del Parco Arcadia amati dai bambini sono sotto sfratto: “Gestirli è diventato troppo impegnativo, vanno trasferiti”

(Milano), 17 gennaio 2025 – Addio adeldi. Sugli animali che hanno fino ad oggi rappresentato un elemento d’attrazione per il polmone verde della cittadina del Magentino incombe la spada di Damocle di un loro allontanamento, con buona pace di tanti appassionati, a cominciare daiche venivano qui per vederli e accarezzarli. A comunicare la decisione è stata, con un post su Facebook il 14 gennaio, la sindaca Linda Colombo (centrodestra). Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, e che a distanza di tre giorni sta già seminando rabbia e iniziative di protesta. “cisempre stati all’, anche grazie al prezioso aiuto dei volontari. Da cosa nasce questa scelta?”. La domanda che ain tanti si pongono non sembra trovare al momento una risposta ufficiale.