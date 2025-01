Lettera43.it - Veneto, la nota della Lega: «Totale sintonia tra Salvini e Zaia, squadra che vince non si cambia»

Leggi su Lettera43.it

e condivisione degli obiettivi fra Matteo, Lucae l’intero consiglio federale. Ilè un modello di buon governo apprezzato a livello nazionale e internazionale. Per lachenon si». È quanto si legge in una, diffusa mentre è in corso (su Zoom) il consiglio federale del Carroccio: un segnale di distensione dopo le frizioni degli ultimi giorni – attorno al limite dei due mandati – tra il segretario del partito e il presidente del.Luca(Getty Images).«Limite dei mandati solo per 100 sindaci e i governatori»In mattinata il governatoreRegioneera tornato ad attaccare lo stop al terzo mandato. «Il limite dei mandati oggi c’è solo per 100 sindaci in Italia e per i governatori. Ma sindaci e governatori sono le uniche due cariche elettive.