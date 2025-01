Se io fossi Trump stupirei il mondo

Leggi su Ildenaro.it

di Franco Fronzoni“S’ì fosse foco, arderei ‘l” diceva Cecco Angiolieri sette secoli addietro, ma oggi, ”S’ioil”!Inviterei Putin e Xi Jmpjng nel più bel posto del, per tre giorni e, con soltanto due collaboratori per ciascuno e parlerei così.A Putin, caro Vladimir, tu hai liberato la Grande Russia dal comunismo, per cui mi piaci molto anche se sei un autocrate, ma ciò giova e vorrei che d’ora in avanti governassimo ilinsieme. Tuttavia, la tua Russia stenta ad esprimere tutto il suo grande potenziale valore, poiché siete pochi di numero e, restate staccati dall’Europa della quale fate parte integrante; insieme, un grande valore mentre, separati, valete, entrambi, molto, ma molto meno, per cui dovreste accordarvi, intelligentemente.A Xi Jmping; caro Xi, dopo alcuni tuoi predecessori che hanno liberato i cinesi dalla antica schiavitù e dai domini sfruttatori stranieri, tu hai inventato un nuovo sistema di governo (intelligentemente trasformando quello del comunismo), sollevando il tuo grande e laborioso popolo – che prima moriva per fame – ne hai migliorato l’alimentazione, i comportamenti e l’istruzione ed hai regalato aluna Cina fantastica per livelli di conoscenza e capacità produttiva.