Ilfattoquotidiano.it - Polipo gigante attacca un modello italiano in mare mentre gira un video: prima il panico poi la gioia

lo choc, poi il divertimento. IlFederico Cola, che si trova al momento a Milano per la vigilia della settimana della moda, ha trascorso qualche giorno di relax alle Seychelles. Ma mai e poi mai avrebbe potuto immaginare che una tranquilla nuotata inpotesse trasformarsi in un incontro ravvicinato tutt’altro che ordinario.ilstavando dei contenuti social, ecco che ilimmortala l’attacco a sorpresa di un enorme polpo con otto tentacoli grossi.Ilsembra inizialmente sorpreso, sin dal primo momento, quando il polpola sua gamba e il ragazzo cade in acqua. Dopo una iniziale paura, comprensibile, e la sorpresa ilha iniziato a far “amicizia” con ilche si èto alla sua spalla senza alcun problema. Dopo qualche minuto Federico stacca l’animale dal suo corpo e lo lascia libero nuotare in