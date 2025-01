Pallanuoto il Settebello in raduno al Foro Italico di Roma dal 26 al 29 gennaio

Leggi su Ilfaroonline.it

– E’ in programma un importante collegiale per ildiMaschile. L’Italia di Coach Campagna si radunerà aldidal 26 al 292025. Ci sarà un gruppo ulteriormente allargato e torneranno anche gli Azzurri di Parigi 2024.I convocati e le dichiarazioni – Fonte Federnuoto/federnuoto.itPer l’occasione il commissario tecnico Alessandro Campagna ha convocato ventisei giocatori: Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Pietro Faraglia e Maurizio Maffei (Onda Forte), Andrea Mladossich (Trieste), Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Mario Guidi, Gianmarco Nicosia, Andrea Patchaliev, Niccolò Rocchi (RN Savona), Vincenzo Correggia (Vis Nova), Diego Tresa (Lazio Nuoto), Jacopo Gambacciani e Federico Panerai (Iren Genova Quinto).