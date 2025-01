Orrore a scuola studente modello accoltella e uccide due persone

Leggi su Dayitalianews.com

Un’aggressione furiosa e brutale quella commessa da uno18enne che ha aggredito variecon un coltello in unasuperiore a nord-est della Slovacchia. Il tragico bilancio al momento è di due morti e vari feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Le vittime sono la preside del liceo che si trova a Spisska Stara Ves, a circa 280 chilometri dalla capitale Bratislava, e unassa. Come riferito dalla stampa slovacca, l’attacco sanguinario ha avuto luogo poco dopo le 13:00 nell’edificio di una palestra e il 18enne si è dato alla fuga, ma è stato fermato e arrestato un’ora dopo.L’aggressione delloUna tragedia che ha sconvolto la Slovacchia, anche perché da quanto emerso finora sembra che l’aggressore fosse uno. Come riferito dal quotidiano slovacco DennikN.